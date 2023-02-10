В "Современнике" отказались комментировать причину отстранения Ахеджаковой: "Задолбали"

Руководство театра "Современник" не смогло объяснить неожиданное отстранение от спектаклей народной артистки России Лии Ахеджаковой.

Напомним, накануне стало известно, что Лия Ахеджакова отстранена от участия в спектаклях в театре "Современник". Это новость стала неожиданностью, как для самой актрисы, так и для её поклонников. По словам Ахеджаковой, такое решение было принято из-за того, что она публично выступает против проведения СВО.

Чтобы выяснить причину отстранения артистки, журналисты обратились к пресс-секретарю "Современника" Елене Волковой. Она подтвердила факт исключения из репертуара театра спектакля "Игра в джин", в котором была задействована народная артистка.

Волкова заявила, что комментариев по этому вопросу давать не хочет. А на вопрос почему ответила коротко.

"А почему? Задолбали, вот правда", — заявила "МК" пресс-секретарь.

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