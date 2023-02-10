Супруга Малинина Эмма заявила, что оставаться молодой ей помогает активная сексуальная жизнь

Супруга известного певца Александра Малинина Эмма поделилась с поклонниками секретами своей красоты и здоровья. По её словам, женщинам важно соблюдать несколько простых правил для поддержания здорового тела и духа.

Эмма Малинина — врач-гинеколог, кандидат медицинских наук. У неё своя медицинская клиника в Мюнхене. Жена певца активно ведёт социальные сети и делится моментами личной жизни. Подписчицы не раз обращали внимание на внешний вид 60-летней Малининой и просили поделиться секретами красоты.

"Максимально снижайте потребление соли и сахара. Практикуйте медитации, не держите обид, избавляйтесь от токсичных отношений", — рассказала Малинина.

Также она отметила, что женщинам важно "вести активную сексуальную жизнь".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.