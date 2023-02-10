Анастасия Волочкова получила открытую травму ноги во время выступления

Известная российская балерина Анастасия Волочкова получила травму ноги во время выступления.

Накануне состоялось шоу "Балерина и Кукла в зазеркалье цирка" с Таней Тузовой, в котором приняла участие Анастасия Волочкова. Несмотря на недавний скандал с "пьяным" интервью, которое артистка дала Алёне Жигаловой, ей удалось собрать полный зал. Однако во время выступления балерина ударилась о край металлической конструкции, получив открытую травму ноги.

"Умудрилась об клетку удариться. Нога так болит, кровища шла сильно", — рассказала Волочкова в своей соцсети.

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