Певец Леонид Агутин поддержал Романа Костомарова трогательным видео в Сети

Российский певец Леонид Агутин поддержал фигуриста Романа Костомарова трогательным видео в Сети. Спортсмен пережил тяжелейшую пневмонию и борется за жизнь в одной из столичных больниц.

Агутин как и многие представители шоу-бизнеса, спортсмены сильно переживают за состояние здоровья фигуриста. В день рождения Костомарова его коллеги и знаменитости публиковали архивные выступления и писали слова поддержки.

Певец не остался в стороне и поздравил в своём Telegram-канале фигуриста.

"Рома, живи", — подписал видео Агутин.

Читатели артиста также написали поздравления и пожелали скорейшего выздоровления.

"Конечно, жуткая ситуацию, но дороже жизни на Земле нет ничего", — высказались подписчики артиста.

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