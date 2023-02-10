Актёр Алексей Панин обиделся на звезду из "9 роты" Сослана Фидарова

Актёр Сослав Фидаров — один из немногих знаменитостей, который после начала СВО на Украине вступил в ряды добровольцев и отправился на фронт. Боец прямо из окопов обратился к своим бывшим коллегам, которые сбежали из России, и попросил их больше не возвращаться.

Алексею Панину не понравилось видео звезды "9 роты", и он написал ответный пост в Сети.

"Какой-то человек, который называет себя российским актёром Сосланом Фидаровым, обратился ко мне и другим актёрам, и облил нас грязью. Кто это? Кто знает, что это за чудак в каске?" — посетовал 45-летний Алексей в личном блоге.

Артист давно живёт в Испании, откуда даёт провокационные интервью, осуждает Россию за действия в соседней стране и негативно высказывается о знаменитостях, которые не поступились своими патриотическими ценностями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.