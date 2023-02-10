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Лия Ахеджакова заявила, что не уедет из России: "Пусть они уезжают"

Шоу-бизнес

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что не покинет страну, что бы ни происходило.

Лия Ахеджакова заявила, что не уедет из России: "Пусть они уезжают"

Напомним, ранее стало известно, что актрису отстранили от участия в спектаклях в театре "Современник". Как отмечает сама артистка, связано это с её позицией по СВО. Часть коллег выразила поддержку Ахеджаковой, отметив, что решение убрать её из театра было несправедливым. Другая часть положительно отреагировала на такое решение, предложив ей уехать из страны.

В ответ на призыв покинуть Россию Лия Ахеджакова процитировала строчки из песни группы ДДТ.

"Это моя "родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна всё это пережить. Слишком долго живу тут", — заявила актриса.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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