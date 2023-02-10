Певец Филипп Киркоров заявил, что верит в нормальное общение с украинскими артистами

Певец Филипп Киркоров за активную поддержку России во время СВО на Украине был внесён в санкционный список артистов в соседней стране Владимиром Зеленским. Поп-король признался, что после февральских событий связь со многими друзьями прекратилась.

Но несмотря на ограничительные меры и политическую ситуацию Киркоров, не теряет оптимизма. Певец рассказал, что недавно наблюдал за выступлением российских и украинских артистов в цирке и сделал вывод о том, что "мы можем общаться".

"90% украинских коллег от меня отвернулись, к сожалению. Я расстроен. Но недавно я был в Лас-Вегасе в Цирке дю Солей. Там на одной сцене выступали русские и украинские артисты. Значит мы можем общаться! Мы должны брать пример с них", — передаёт слова Киркорова "КП".

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