Звезда "Уральских пельменей" Корнева о Михалковой: "Её больше волновала красота"

Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" осенью 2019 года. Для многих поклонников шоу это стало большой неожиданностью. Артистка заявила, что достигла максимума в проекте и хочет расти дальше, но ходят слухи, что всему виной конфликты в коллективе.

Ксения Корнева в одном из последних интервью тепло отзывалась о бывшей коллеге, но отметила, что Юлия не отдавалась работе на 100%.

"Юлька — красотка. Я попала в период, когда она… не сказать, что устала от шоу, но её больше волновала красота. Возле зеркала дольше стояла, чем мы все. Мы репетировали", — приводит слова Ксении издание StarHit.

Своё мнение об уходе Михалковой высказала и другая участница шоу Илана Юрьева.

"Мне кажется, что она обиделась на наш коллектив, такие мои предположения", — говорила Илана.

Примечательно, что во время работы в "Уральских пельменях" Михалкова держала коллег на расстоянии. После ухода из шоу она прекратила общение со всеми участниками коллектива.

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