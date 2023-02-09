Полина Гагарина пугает поклонников стройной фигурой

35-летняя певица, сражавшаяся долгое время с лишним весом, пугает теперь поклонников своей худобой. Регулярно занимаясь спортом, Полина Гагарина за последние годы сумела добиться идеальных, по её мнению, форм. И своим внешним видом певица гордится.

Поклонники же считают, что Полина слишком истощена. Некоторые "особо заботливые" полагают, что певица сидит на строгих диетах, не думая о том, как это вредно для здоровья.

На днях в новом выпуске шоу "Звезды сошлись" педагог по вокалу Наталья Андрианова заявила ведущей программы Лере Кудрявцевой, что её ученица не является сторонницей строгих ограничений в еде и даже шутит над коллегами, которые придерживаются какой-либо диеты. Зато певица себя изнуряет спортом. И доказательств тому предостаточно. Ведь Полина часто выкладывает в соцсетях фото и видео со своих занятий.

Однако скептически настроенные фанаты Гагариной не верят, что таким образом можно похудеть, и даже призывают артистку побольше кушать, чтобы набрать хотя бы пару кило и не выглядеть "как скелет".

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