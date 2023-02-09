Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков рассказал о планах Байдена в отношении России после проигрыша ВС РФ
Моравецкий уверен, что победа России заставит Европу выбросить в мусорку весь геополитический анализ
Депутат бундестага раскритиковала Шольца за поставки оружия Украине
МИД Польши попытался вмешаться в судебную систему Белоруссии
NYT: сбитый китайский аэростат был оборудован техникой для разведки и сбора данных  
Танкисты группировки "О" ВС России тестируют новые Т-80БВМ в боях у Кременной
РВ: войска ВСУ в районе Угледара повредили вертолёт Ми-35 ВКС РФ
Садальский об увольнении Ахеджаковой: Мы с Лией по разные стороны баррикад
Кива обратился к Кличко: "Ты не спортсмен. Ты сутенёр"

Полина Гагарина пугает поклонников стройной фигурой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

35-летняя певица, сражавшаяся долгое время с лишним весом, пугает теперь поклонников своей худобой. Регулярно занимаясь спортом, Полина Гагарина за последние годы сумела добиться идеальных, по её мнению, форм. И своим внешним видом певица гордится.

Полина Гагарина пугает поклонников стройной фигурой

Поклонники же считают, что Полина слишком истощена. Некоторые "особо заботливые" полагают, что певица сидит на строгих диетах, не думая о том, как это вредно для здоровья.

На днях в новом выпуске шоу "Звезды сошлись" педагог по вокалу Наталья Андрианова заявила ведущей программы Лере Кудрявцевой, что её ученица не является сторонницей строгих ограничений в еде и даже шутит над коллегами, которые придерживаются какой-либо диеты. Зато певица себя изнуряет спортом. И доказательств тому предостаточно. Ведь Полина часто выкладывает в соцсетях фото и видео со своих занятий.

Однако скептически настроенные фанаты Гагариной не верят, что таким образом можно похудеть, и даже призывают артистку побольше кушать, чтобы набрать хотя бы пару кило и не выглядеть "как скелет".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Популярное
Путин уже потерял Украину, заявил Байден

Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.

Президент США Байден заявил, что Путин "уже потерял Украину"
Генерал ВС РФ Соболев заявил Кадырову, что не собирается сдаваться полякам
Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против российских детей
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
Запад намерен победить Россию с помощью "Гааги для Путина"
В районе Сватово уничтожен знковый боевик ВСУ комбат Фролов
Разведчик назвал цели для тактического ядерного удара по ВСУ
Разведчик назвал цели для тактического ядерного удара по ВСУ
Последние материалы
Моравецкий уверен, что победа России заставит Европу выбросить в мусорку весь геополитический анализ
Депутат бундестага раскритиковала Шольца за поставки оружия Украине
МИД Польши попытался вмешаться в судебную систему Белоруссии
NYT: сбитый китайский аэростат был оборудован техникой для разведки и сбора данных  
Танкисты группировки "О" ВС России тестируют новые Т-80БВМ в боях у Кременной
РВ: войска ВСУ в районе Угледара повредили вертолёт Ми-35 ВКС РФ
Садальский об увольнении Ахеджаковой: Мы с Лией по разные стороны баррикад
Кива обратился к Кличко: "Ты не спортсмен. Ты сутенёр"
Знак зодиака Водолей: рожденные 10 февраля честны и уверены в себе
Сенатор Андрей Клишас предложил судить Зеленского за невыполнение Минских соглашений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников