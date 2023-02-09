Из сериала "Домашний арест" убрали песню Семёна Слепакова, критикующего СВО

Телеканал ТНТ запустил повторный показ сериала "Домашний арест", но без саундтрека Семёна Слепакова, покинувшего Россию. Ранее песня "Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым" звучала на заставке сериала. Теперь же заставку урезали до нескольких секунд, а музыку из неё убрали и вовсе.

Как передаёт издание РБК, песня "Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым" была написана Семёном Слепаковым специально для сериала. Он же выступал в качестве сценариста и продюсера проекта. В данный момент упоминание его имени осталось в титрах. Там Семён указан в качестве креативного продюсера.

Сериал "Домашний арест" впервые был показан в эфире ТНТ в 2018 году. Картина показывает жизнь чиновника, который попался на взятке. Теперь он вынужден отбывать домашний арест в коммуналке, где был прописан с детства.

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