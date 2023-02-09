Варнава поддержала Лию Ахеджакову, снятую с репертуара "Современника"

Актриса Екатерина Варнава выразила поддержку Лии Ахеджаковой, которую сняли со всех спектаклей в театре "Современник".

"Величайшая актриса…Невероятная…Сильная и очень смелая!!! Как же так можно, господа?" — написала Варнава в своих социальных сетях.

Публикуя пост, Екатерина прикрепила кадры с Ахеджаковой из фильма "Служебный роман".

Напомним, что 8 февраля в СМИ появилась информация о снятии с репертуара "Современника" всех постановок с участием Лии Ахеджаковой. Сама актриса заявила, что ранее на неё поступали анонимные жалобы. Многие связывают лишение артистки работы с её высказываниями против СВО.

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