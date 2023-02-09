Первый тренер Романа Костомарова рассказала об операции фигуриста: "Он сам дал добро на ампутацию"

Первый тренер олимпийского чемпиона Романа Костомарова Лидия Караваева рассказала об операции фигуриста.

Напомним, ранее стало известно, что из-за осложнений на фоне пневмонии у Романа Костомарова начался некроз, из-за чего ему ампутировали стопы. По словам Лидии Караваевой, спортсмен сам дал добро на ампутацию.

Тренер рассказала, что перед операцией спортсмену был поставлен ультиматум. Врачи ему сказали — "или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью".

"Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет", — поделилась с KP.RU Караваева.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.