Садальский вступился за уволенную из театра Ахеджакову: "Уж если кого снять — это чиновника"

Российский актёр Станислав Садальский заступился за Лию Ахеджакову.

Ранее стало известно о том, что народная артистка России Лия Ахеджакова была отстранена из театра "Современник". Актриса отметила, что такое решение было связано с её позицией по СВО.

Коллега Ахеджаковой Станислав Садальский решил высказаться по этому поводу в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что актёр не может существовать без театра. Более того, по мнению Садальского, снимать "лауреата госпремии России с ролей в Современнике" — нонсенс.

"Уж если кого снять — это чиновника, который убрал актрису из репертуара. Чиновникам всё равно кому служить, девиз у них один, как у семьи Михалковых, "всякая власть от бога — я должен быть с властью”", — пишет артист.

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