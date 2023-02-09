Виктория Дайнеко подтвердила, что встречалась с Воробьёвым по любви

В основе бурного романа певицы Виктории Дайнеко и Алексея Воробьёва лежали искренние чувства, а не соображения пиара. Об этом заявила сама Виктория.

Некоторое время тому назад Виктория Дайнеко начала встречаться с известным певцом и актёром Алексеем Воробьёвым. Они так часто появлялись вместе на разных светских мероприятиях и выкладывали такое количество фотографий и видео в сеть, что многие предположили пиар-расчёт в этих отношениях. Однако сама певица во время RuTube-шоу "Злые языки" заявила, что её чувства по отношению к Алексею были искренними, и отношения не опирались на пиар.

"Нет, это была влюбленность! — уверенно сообщила Виктория Дайнеко. — Симпатичные, приятные отношения, которые были давно. Все, что делает артист (с кем-то общается, дружит, встречается), для людей это выглядит пиаром. Но нет, я не такая продажная шкура!"

Уже после расставания с Воробьёвым Дайнеко записала с ним совместную песню. Тогда во многих СМИ и в интернете даже появились слухи, что молодые люди хотят возобновить отношения. Но подобных планов у Виктории уже не было. Сама она заявила, что стоит ей появиться в обществе какого-нибудь молодого человека, как все вокруг уже говорят о романе.

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