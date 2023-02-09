33-летняя дочь Марии Шукшиной снялась в откровенной фотосессии

Дочь известной российской актрисы Марии Шукшиной снялась в откровенной фотосессии.

Анна Шукшина училась во ВГИКе на продюсерском факультете, но вместо творческой карьеры решила заняться профессиональным бодибилдингом. В свои 33 года дочь знаменитости весит 90 килограммов, регулярно посещает спортивный зал, выступает на соревнованиях и работает фитнесс-тренером.

Недавно дочь Марии Шукшиной снялась в откровенной фотосессии. Один из кадров она показала в своих соцсетях. Женщина позировала возле стены в лучах проектора, обнажив грудь.

"Без фильтров", — подписала фото Анна Шукшина.

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