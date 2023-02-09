Режиссёр Александр Молочников заступился за Ахеджакову: "Вы будете гореть в аду!"

Актриса Лия Ахеджакова лишилась всех спектаклей в театре "Современник". Народная артистка России была шокирована этим решением и поделилась чувствами в Сети. На новость также отреагировал режиссёр Александр Молочников, который после начала СВО на Украине критиковал действия страны и уехал за границу.

Кинодеятель заявил, что такие действия руководства лишают "стариков последних лет на сцене". Молочников обратился к причастным к этому лицам и отметил, что их ждёт расплата.

"Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы, будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нём. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко", — обратился режиссёр в личном блоге.

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