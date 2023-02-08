Гарик Харламов опубликовал новость о получении гражданства Казахстана: ищите меня там

Комик Гарик Харламов разместил в своëм микроблоге новость о том, что он стал гражданином Казахстана.

Известный юморист поделился видео, в котором в новостном формате расказывается о том, Харламов получил гражданство Казахстана. В ролике сообщается также, что он сменил имя на казахское и женился на гражданке Казахстана.

Кроме того, авторы видео утверждают, что он приобрëл особняк в одном из районов Казахстана.

Артист с юмором отнëсся к фейковому сообщению.

"Если что, ищите меня там", — пошутил комик.

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