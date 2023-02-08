Комик Гарик Харламов разместил в своëм микроблоге новость о том, что он стал гражданином Казахстана.
Известный юморист поделился видео, в котором в новостном формате расказывается о том, Харламов получил гражданство Казахстана. В ролике сообщается также, что он сменил имя на казахское и женился на гражданке Казахстана.
Кроме того, авторы видео утверждают, что он приобрëл особняк в одном из районов Казахстана.
Артист с юмором отнëсся к фейковому сообщению.
"Если что, ищите меня там", — пошутил комик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Отец одного из призывников получил пулю в попытке отбить сына у украинских спецслужб.