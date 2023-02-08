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Пригожин в джинсовом костюме и Валерия в обтягивающем платье отказались говорить о наследстве

Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин в джинсовом костюме и Валерия в обтягивающем платье отказались говорить о наследстве.

Пригожин в джинсовом костюме и Валерия в обтягивающем платье отказались говорить о наследстве

Пригожин и Валерия посетили премьеру российского фильма. На продюсере был модный джинсовый костюм, а певица продемонстрировала фигуру в обтягивающем сиреневом платье. Пара много фотографировалась, но была немногословна. Журналисты Московского Комсомольца попытались узнать информацию по поводу наследства, которое якобы составил Пригожин.

"Ну, какое наследство, мы сегодня пришли говорить о кино! Обожаю фильмы. Это самое лучшее, что может быть. Я регулярно хожу", — сменил тему Пригожин.

Продюсер рассказал, что он и Валерия любят ходить в кино на разные фильмы. Пригожин отметил, что пока ещё не посмотрел фильм "Аватар". На слова журналиста о том, что сейчас нельзя увидеть некоторые картины в кино, Иосиф заявил, что "нам можно всё".

"Сейчас нельзя говорить слово "нельзя ". Нам можно всё", — заявил Иосиф.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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