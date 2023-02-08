Григория Лепса исключили из санкционного списка США

Минфин США исключил из санкционного списка российского певца Григория Лепса.

Ранее на сайте Министерства финансов США появилась информация о том, что Григорий Лепс более не входит в санкционный список, в который он попал еще в 2013 году. Причиной включения артиста в список стала его работа на одного из лидеров преступной группировки Brothers' Circle Владислава Леонтьева. По данным ведомства, Лепс помогал Леонтьеву в организации перевозки денег.

Певцу был запрещен въезд в США, и был наложен арест на его активы.

Также санкции были сняты с Владислава Леонтьева и ещё одного криминального авторитета Игоря Шлыкова.

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