Максим Галкин* преобразился после эмиграции из России: покрасился в блонд и модно одевается

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин* кардинально изменил свой имидж после эмиграции в Израиль.

Напомним, в настоящее время Максим Галкин* вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой и детьми проживают в Израиле. Артист продолжает свою творческую карьеру, гастролируя за рубежом.

Недавно Галкин* обратился из Германии к поклонникам в своей соцсети, чтобы пригласить на концерт, который состоится 14 февраля в Стамбуле. На видео видно, что юморист изменил имидж и покрасил волосы в блонд. Артист предстал перед подписчиками в куртке модного бежевого цвета и обтягивающих синих джинсах. Некоторые фанаты отметили, что сначала даже не узнали артиста.

*Максим Галкин признан Министерством юстиции РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.