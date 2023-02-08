Политические передачи на Первом канале начали раздражать российских зрителей. Актрисе Софье Эрнст пришлось резко ответить критикам работы её мужа.
Супруге генерального директора канала Константина Эрнста пришёл негативный комментарий в Сети от подписчицы, которая раскритиковала эфирную сетку "Первого" и заявила, что на главном канале страны давно не показывали ничего нового.
Актриса ответила на обвинение женщины и отметила, что недавно на канале вышло пять новых программ. Более того, эфирная сетка "широкая и постоянно обновляется".
"Хочу ответить всем кто оставляет негативный комментарий в адрес моего мужа. Я считают, что он гений. И всегда возражаю тем, кто обесценивает его труд", — написала Софья Эрнст в Сети.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.