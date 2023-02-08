Жена Константина Эрнста Софья оправдалась за программы на Первом канале

Политические передачи на Первом канале начали раздражать российских зрителей. Актрисе Софье Эрнст пришлось резко ответить критикам работы её мужа.

Супруге генерального директора канала Константина Эрнста пришёл негативный комментарий в Сети от подписчицы, которая раскритиковала эфирную сетку "Первого" и заявила, что на главном канале страны давно не показывали ничего нового.

Актриса ответила на обвинение женщины и отметила, что недавно на канале вышло пять новых программ. Более того, эфирная сетка "широкая и постоянно обновляется".

"Хочу ответить всем кто оставляет негативный комментарий в адрес моего мужа. Я считают, что он гений. И всегда возражаю тем, кто обесценивает его труд", — написала Софья Эрнст в Сети.

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