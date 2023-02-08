МК: журналист Максим Кононенко на российском ТВ вступился за Аллу Пугачёву

Журналист Максим Кононенко в эфире телеканала "360" заявил, что россияне зря осуждают Аллу Пугачёву. По его мнению, певицу вынудили уехать из страны вслед за мужем.

Кононенко рассказал, что Примадонна возвращалась в Россию с целью договориться насчёт работы своего супруга. Переговоры успехом не увенчались. К тому же, певица получила "ушаты грязи" со стороны общественности. По мнению журналиста, именно это заставило Аллу Борисовну громко уехать из страны во второй раз.

"То, что её из страны буквально выпнули — это говорит не о ней, а о нас. Человек вдруг оказался выкинут из жизни моей страны вообще непонятно за что. За то, что её муж что-то там где-то говорит. Но она-то здесь при чём?" — высказался Кононенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.