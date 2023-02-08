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Жена Романа Костомарова обратилась к мужу — "Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Толь живи!"

Шоу-бизнес

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина вышла на связь с общественностью и поделилась своими переживаниями.

Жена Романа Костомарова обратилась к мужу — "Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Толь живи!"

Сегодня, 8 февраля, спортсмен отмечает свой 46-ой день рождения, с чем его в своих соцсетях решила поздравить Оксана Домнина.

"С днем рождения, мой герой… Мой сильный, мой любимый… Мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так… Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Толь живи!", — написала фигуристка.

Также Домнина отметила, что относится с пониманием к работе журналистов, однако попросила их сейчас ей не звонить. По словам фигуристки, Роман сам расскажет о своём самочувствии, если посчитает нужным.

Напомним, 7 февраля ТАСС сообщил, что известному российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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