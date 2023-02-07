Актриса Татьяна Васильева заявила о готовности отправиться воевать в зону СВО на Украине

Актриса Татьяна Васильева в эфире передачи "Самое время" призналась Екатерине Стриженовой, что готова отправиться в зону СВО на Украине. Артистка заявила, что после начала спецоперации у неё преобладают чувства патриотизма.

Васильева отметила, что готова отправиться на СВО по защите Донбасса. Актриса полностью поддерживает свою страну и переживает за российских бойцов на передовой.

"Если бы мне было поменьше лет, я бы тоже поехала туда. Научилась всему! Я бы раздавала, бинтовала, стреляла. Я такая патриотка сейчас!" — заявила актриса.

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