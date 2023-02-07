Депутат Журова объяснила отказ жены Костомарова общаться с прессой нежеланием "плодить фейки"

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила нежелание жены Романа Костомарова Оксаны Домниной комментировать состояние фигуриста в прессе.

По словам Журовой, при необходимости Оксана Домнина сама обратится за помощью к общественности, сообщает NEWS. ru. А пока что супруга фигуриста воздерживается от комментариев, так как не хочет "плодить фейки".

"Журналисты уже и через меня и вообще кого угодно пытаются выйти, и врачей предлагают, но она ни в какую. Я думаю, Оксана понимает, что тут есть какой-то подвох. То есть как только залезут, начнут плодить фейки, — пояснила Журова.

Также парламентарий отметила, что вопрос о реабилитации в зарубежной клинике пока что не решён. Кроме того, Светлана Журова призвала не "бежать впереди поезда", объявляя сбор средств, поскольку нужно убедиться, что они действительно сейчас нужны.

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