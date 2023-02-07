Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова рассказала об общении с женой фигуриста Романа Костомарова Оксаной Домниной.
Как сообщает издание "Газета.Ru", Журова хотела узнать у жены спортсмена, как себя чувствует Роман Костомаров. Однако Домнина не стала комментировать данный вопрос.
"Они закрылись. Я писала, просто по-дружески хотела узнать о состоянии, но она не хочет отвечать — и правильно делает, я бы тоже так поступила. Пусть парня лечат профессионалы", — сказала Журова изданию.
Олимпийская чемпионка также добавила, что уважает право семьи фигуриста не делать вопрос его лечения публичным.
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