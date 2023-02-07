Сломавшая ногу в Крыму Елена Проклова ходит с большим трудом

Популярная актриса театра и кино Елена Проклова сломала ногу на гастролях в Крыму. Но это не дало ей повода отменить антрепризные спектакли.

Одна из самых известных российских актрис Елена Проклова сейчас передвигается с большим трудом из-за перелома, который она получила на гастролях в Крыму. В одной из социальных сетей Проклова даже опубликовала видеозапись из Волгограда, куда она прибыла со своим спектаклем «РаскольникOFF». На этом видео актриса запечатлена с палочкой, она ходит с большим трудом, но всё равно готовится выйти на сцену.

Сообщается, что у Прокловой в Крыму произошёл сложный перелом. Причём изначально она туда даже не должна была отправляться, актриса поехала на полуостров для того, чтобы заменить коллегу, которая отказалась отбыть в Крым.

Проклова неудачно подвернула ногу на репетиции, но доиграла спектакль до конца, несмотря на боли, выполнив тем самым свой актерский долг перед зрителями. А когда врачи позднее сделали рентген, то обнаружили, что это не простой вывих, а самый настоящий перелом.

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