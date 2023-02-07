Борис Щербаков вышел на связь после госпитализации — "Надеюсь, скоро выпишут"

Актёр, народный артист России Борис Щербаков лично рассказал, как сейчас себя чувствует.

Напомним, несколько дней назад артист попал в больницу с жалобами на симптомы ОРВИ и боли в груди. По словам артиста, в настоящее время он всё еще находится в больнице, но чувствует себя гораздо лучше.

"Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование", — рассказал РИА Новости Щербаков.

Также актёр отметил, что диагноз, о котором ранее сообщали в СМИ — "ОРВИ с осложнением по части кардиологии", не подтвердился. У актёра была простая простуда, отметил сам Щербаков.

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