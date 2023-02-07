112: Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге

Стало известно, что российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге.

Как сообщает Telegram-канал "112", вчера, 6 февраля, фигурист перенёс тяжёлую операцию по удалению некроза, чтобы остановить процесс отмирания клеток. Медикам не удалось спасти левый голеностоп, поскольку зона поражения ткани оказалась большой. Левая стопа была ампутирована. На правой ноге мёртвую часть ткани удалось зачистить.

В настоящее время спортсмен в сознании, однако у него скачет температура. Костомаров находится под капельницей. Врачи делают регулярные перевязки и берут анализы.

Напомним, 10 января фигурист поступил в больницу с тяжёлой формой пневмонии, где долгое время находился под аппаратом ИВЛ.

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