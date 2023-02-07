Руководство Гессенского государственного театра не согласилось с решением украинских артистов, нежелающих выступать на одной сцене с Анной Нетребко в рамках Международного майского фестиваля в Висбадене.
В театре предположили, что позиция музыкантов с Украины связана с давлением киевской власти. По их мнению, в свободной стране нельзя упрекать артиста за умалчивание своих политических взглядов.
"Культура всегда живёт человеческими ценностями, которые выше наций", — приводит слова театра издание "Газета.ру".
Организаторы подчеркнули, что фестиваль в Висбадене является международным, а культура должна всех объединить.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.