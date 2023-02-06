Появилась информация о том, что известный российский фигурист Роман Костомаров уже был прооперирован.
Как сообщает портал Prozvezd.info со ссылкой на источник в больнице, в которой находится Роман Костомаров, фигурист уже прооперирован. Источник заявил, что спортсмену, к сожалению, ампутировали стопы.
В настоящее время медики делают всё возможное, чтобы сохранить жизнь фигуриста. Сейчас врачи наблюдают, насколько живы ткани у фигуриста, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.
"К сожалению, возможны ещё операции", — добавил собеседник издания.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой формой пневмонии.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.