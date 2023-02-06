Актриса Екатерина Моргунова раскрыла секреты создания номеров для шоу "Однажды в России"

Звезда шоу "Однажды в России" на телеканале ТНТ Екатерина Моргунова раскрыла секреты создания программы. Актриса рассказала, что сценарии для миниатюр пишет несколько авторских групп, а за один съёмочный день может быть отснято более десятка эпизодов.

Артистка призналась, что сценарии многих номеров дорабатываются вплоть до начала съёмок. При этом Екатерина высоко оценила работу авторов.

"Я их всегда очень благодарю, ведь то, что они делают, действительно смешно. Я сама начинаю смеяться уже во время первой читки", — рассказала Моргунова в интервью изданию "7Дней".

За один съёмочный день команда шоу "Однажды в России" может отснять до 12-ти номеров, каждый из которых длится по 8-10 минут. При этом никто из актёров не работает через силу. Моргунова подчеркнула, что все делается в удовольствие.

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