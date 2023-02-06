В последнем интервью продюсер Игорь Матвиенко заявил, что многим современным "ура-патриотическим песням" не хватает искренности. Его точку зрения поддержал сооснователь рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.
"Я не знаю, что он называет "ура-патриотическими песнями". Это частное мнение человека, музыкального продюсера, у него свой вкус. Тут все очень просто: вопрос заключается не в том, насколько это жёстко и плакатно, а от души это идёт или нет. В этом смысле я с ним соглашусь. Если это патриотизм ради патриотизма, в котором не чувствуется естественности, наверное, это не хорошо", — сказал Самойлов в интервью НСН.
Музыкант также отметил, что главную оценку патриотическим песням должны давать не профессионалы, а слушатели. Именно публика сразу же определяет фальшь. По этой причине Самойлов отказался комментировать творчество певца Shaman.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.