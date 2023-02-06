В последнем интервью продюсер Игорь Матвиенко заявил, что многим современным "ура-патриотическим песням" не хватает искренности. Его точку зрения поддержал сооснователь рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

"Я не знаю, что он называет "ура-патриотическими песнями". Это частное мнение человека, музыкального продюсера, у него свой вкус. Тут все очень просто: вопрос заключается не в том, насколько это жёстко и плакатно, а от души это идёт или нет. В этом смысле я с ним соглашусь. Если это патриотизм ради патриотизма, в котором не чувствуется естественности, наверное, это не хорошо", — сказал Самойлов в интервью НСН.