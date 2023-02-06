Актёр Тесля-Герасимов заявил о гибели мирных людей от неразорвавшихся снарядов в зоне СВО РФ

Актёр Георгий Тесля-Герасимов, который вступил в отряды добровольцев и направился в зону СВО на Украине, рассказал о множественных боевых снарядах ВСУ на освобождённых территориях. Артист отметил, что для местных жителей неразорвавшиеся снаряды представляют смертельную опасность.

Тесля-Герасимов призвал все компетентные службы обратить внимание на эту проблему, чтобы не допустить гибель людей, которые, пережив боевые действия, пытаются вернуться к мирной жизни на освобожденных территориях.

"Буквально несколько дней назад подорвался "Урал" на мине. Как это объяснять матерям, сёстрам, жёнам, которые ждут возвращения домой своих защитников. А тут один туман и эхо взрыва остаётся от человека", — передаёт слова актёра издание ФАН.

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