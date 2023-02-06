Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Ордов: золотовалютные резервы делают экономику России сильнее
Блогера Белоцерковскую* заочно приговорили к 9 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ
WP: жители США осудили своё правительство после инцидента с китайским аэростатом
Beyonce побила рекорд по числу наград премии "Грэмми"
Asia Times: Китай счёл Вашингтон "безумным" из-за попыток развязать войну с РФ и позёрства
Геофизик Шебалин заявил о новых землетрясениях в Турции
Футболист Кержаков выплачивает на сына алименты в 10 тыс. рублей
Моравецкий допустил, что украинский конфликт может привести к Третьей мировой войне
В МЧС России заявили о готовности отправить два самолёта Ил-76 со спасателями в Турцию

Певица Любовь Успенская высказалась о возвращении Примадонны в Россию: "Мне неинтересна судьба Пугачёвой"

Шоу-бизнес

Российская певица Любовь Успенская резко высказалась о Алле Пугачёвой и заявила, что судьба артистки её не интересует. Примадонна после начала СВО на Украине обосновалась в Израиле.

Певица Любовь Успенская высказалась о возвращении Примадонны в Россию: "Мне неинтересна судьба Пугачёвой"

Известная исполнительница шансона в беседе с журналистами заявила, что если кого-то заботит жизнь Пугачёвой, то им стоит отправиться за границу и узнать лично у неё. Успенская также отметила, что на данный момент её заботит происходящие в мире события, а жизнь и возвращение Примадонны в Россию певицу не интересует.

"Всё, о чем я сейчас думаю, это мир во всем мире. Если вас так беспокоит Пугачёва, можете ехать к ней в гости и спросить её об этом лично. Меня абсолютно не интересует, когда она вернётся в Россию. Мне неинтересна судьба Пугачёвой", — передаёт слова Успенской "Рамблер".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад
История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов Ольга Лебедева Знак зодиака 6 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"
Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске
Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске
Последние материалы
В МЧС России заявили о готовности отправить два самолёта Ил-76 со спасателями в Турцию
Певица Любовь Успенская высказалась о возвращении Примадонны в Россию: "Мне неинтересна судьба Пугачёвой"
Певец Саруханов сел на диету ради седьмой по счету жены
Гайдай: наступления России после 15 февраля можно ожидать в любое время
Сирийский город Харим полностью стёрт с лица земли в результате землетрясения
Зеленский заявил о готовности помочь Турции в связи с землетрясением
Кива: министр обороны Украины Резников в разговоре с Зеленским отказался уходить в отставку
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 284 человек
Гепатолог Вялов: сочетание жирной пищи с алкоголем убивает поджелудочную железу
РИА Новости: страны Европы начали отворачиваться от помощи Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников