Певица Любовь Успенская высказалась о возвращении Примадонны в Россию: "Мне неинтересна судьба Пугачёвой"

Российская певица Любовь Успенская резко высказалась о Алле Пугачёвой и заявила, что судьба артистки её не интересует. Примадонна после начала СВО на Украине обосновалась в Израиле.

Известная исполнительница шансона в беседе с журналистами заявила, что если кого-то заботит жизнь Пугачёвой, то им стоит отправиться за границу и узнать лично у неё. Успенская также отметила, что на данный момент её заботит происходящие в мире события, а жизнь и возвращение Примадонны в Россию певицу не интересует.

"Всё, о чем я сейчас думаю, это мир во всем мире. Если вас так беспокоит Пугачёва, можете ехать к ней в гости и спросить её об этом лично. Меня абсолютно не интересует, когда она вернётся в Россию. Мне неинтересна судьба Пугачёвой", — передаёт слова Успенской "Рамблер".

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