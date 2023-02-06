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Стас Садальский пристыдил Варшавера за идею заменить Чурикову Васильевой в "Ленкоме"

Шоу-бизнес

Известный актёр Стас Садальский пристыдил Марка Варшаверу за идею заменить ныне покойную народную артистку Инну Чурикову на Татьяну Васильеву.

Стас Садальский пристыдил Варшавера за идею заменить Чурикову Васильевой в "Ленкоме"

Напомним, после смерти советской и российской актрисы Инны Чуриковой директор театра "Ленком", в котором играла артистка, сообщил, что её место может занять Татьяна Васильева. По словам Марка Варшавера, пригласить Васильеву в театр хотели ещё до смерти народной артистки, но Чурикова была против этого. Об этом сообщает StarHit. 

Данные рассуждения очень не понравились Стасу Садальскому.

"Эх, Марк Борисыч, даже представить не могу, кто ещё из директоров сумел бы так прозвенеть. Чтобы, например, в "Театре Армии" кто-нибудь подобное сказал про Касаткину! Таня, действительно, большая актриса и можно было спокойно пригласить её в "Ленком". Но без всяких комментариев бывшего бухгалтера Варшавера в адрес недавно умершего человека", — заявил актёр.

Также Садальский отметил, что Чурикову, как и Васильеву, заменить нельзя.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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