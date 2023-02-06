Лолита Милявская стала самой прослушиваемой исполнительницей в России после отъезда Пугачёвой в Израиль

Лолита Милявская стала самой прослушиваемой исполнительницей на российском радио в 2022 году.

Как сообщает Telegram-канал "Светские хроники", самой прослушиваемой песней на радио в России в 2022 году стал трек певицы Лолиты Милявской "По-другому", который она записала совместно с рэпером Костой-Лакостой. Также в прошлом году артистка получила за песню премию Жара Music Awards.

Ранее самой прослушиваемой исполнительницей в России была Алла Пугачёва. Однако после отъезда певицы в Израиль её песни пропали из ротации отечественных радиостанций.

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