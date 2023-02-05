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Марк Варшавер рассказал, кто может заменить Инну Чурикову в спектаклях "Ленкома"

Шоу-бизнес

Директор московского "Ленкома" Марк Варшавер рассказал, кто может заменить Инну Чурикову в ближайших постановках театра. В числе основных претенденток оказалась Татьяна Васильева и Мария Миронова.

Марк Варшавер рассказал, кто может заменить Инну Чурикову в спектаклях "Ленкома"

"Есть мысли, что это может быть Маша Миронова. Мы это уже обсуждали. Но последнее слово должен сказать режиссёр. Сегодня выбор актрис очень беден, к сожалению. Может быть, ещё Татьяна Васильева может сыграть роли Чуриковой — если тут по здоровью все сложится", — приводит слова Варшавера Газета. ру.

Напомним, что Инна Чурикова служила в "Ленкоме" с 1975 года. Актрисы не стало 14 января 2023 года.

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Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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