Марк Варшавер рассказал, кто может заменить Инну Чурикову в спектаклях "Ленкома"

Директор московского "Ленкома" Марк Варшавер рассказал, кто может заменить Инну Чурикову в ближайших постановках театра. В числе основных претенденток оказалась Татьяна Васильева и Мария Миронова.

"Есть мысли, что это может быть Маша Миронова. Мы это уже обсуждали. Но последнее слово должен сказать режиссёр. Сегодня выбор актрис очень беден, к сожалению. Может быть, ещё Татьяна Васильева может сыграть роли Чуриковой — если тут по здоровью все сложится", — приводит слова Варшавера Газета. ру.

Напомним, что Инна Чурикова служила в "Ленкоме" с 1975 года. Актрисы не стало 14 января 2023 года.

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