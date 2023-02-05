"В школе девочки на него внимания не обращали": бывший одноклассник рассказал правду о певце SHAMAN

Бывший одноклассник певца SHAMAN рассказал, что в школьные годы артист не пользовался популярностью среди противоположного пола. Уже тогда он всего себя отдавал музыке.

"Он был себе на уме, так скажем. Больше времени отдавал сцене, личному общению — нет. Девочки особо на него внимания не обращали", — сказал одноклассник артиста Иван Мягких в студии шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

В школьные годы SHAMAN любил одеваться рок-н-рольно, ходил с мелированием и нередко пропускал уроки из-за репетиций и концертов. Особенно отличился молодой человек на выпускном, когда пришёл на вечер с преподавательницей по вокалу. Избранница будущей звезды оказалась старше его на 6 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.