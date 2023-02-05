"Хочу снова вместе болтать и кататься с тобой!": Валерия Ланская о Романе Костомарове

Актриса Валерия Ланская, выступавшая в паре с Романом Костомаровым в шоу "Ледниковый период", призналась, что сильно переживает за фигуриста. Выступление спортсмена в финале проекта, который накануне был показан в эфире Первого канала, растрогало артистку до глубины души.

"Вот так хочу! Болтать и кататься с Ромой! Никак иначе! Сегодня показали финал проекта "Ледниковый период. Снова вместе". Хочу снова вместе", — написала актриса в своих соцсетях.

Напомним, что Роман Костомаров попал в реанимацию в первой половине января. Врачи диагностировали у фигуриста двустороннюю пневмонию. В данный момент стоит вопрос об ампутации конечностей из-за развивающейся гангрены.

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