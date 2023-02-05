"Цирроз печени в необратимой стадии": Волочкова прокомментировала информацию о смертельной болезни

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала известите о том, что у неё неизлечимая болезнь.

Ранее в социальных сетях стали распространяться слухи о том, что у Анастасии Вилочковой цирроз печени в необратимой стадии. В частности, в Сети стал ходить ролик, где некий мужчина сообщает о состоянии здоровья балерины.

Волочкова опровергла эту информацию. Несмотря на то что знаменитая балерина привыкла к разным слухам, которые рождаются вокруг её имени, в этот раз знаменитость решила жёстко ответить на клевету, сообщает портал teleprorgamma.pro.

"Я смирилась с тем, что виртуально в моём доме, в моём дворце живёт полстраны, потому что я не стесняюсь, показываю красоты моего пространства. …Но один **** (человек — Прим. ред.) пошёл ещё дальше, он полез, прости господи, в мою кровь. Я не шучу", — возмутилась Анастасия Волочкова.

Балерина заявила, что ей удалось выяснить, кто распространил данный слух. Однако этот человек находится не в России, поэтому Волочкова не может его наказать.

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