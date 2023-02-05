Дочь певицы Славы узнала пол будущего ребёнка в эфире программы "Секрет на миллион"

Дочь певицы Славы узнала пол будущего ребёнка в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ с Лерой Кудрявцевой.

24-летняя Александра Морозова скоро станет мамой. Сейчас дочь певицы находится на седьмом месяце беременности. Пол ребёнка звёздная наследница решила узнать вместе со всей страной в эфире программы "Секрет на миллион".

Александра отдала конверт с результатами УЗИ редакции программы. Во время записи интервью в студию вынесли большую коробку. Открыв её, из коробки вылетели голубые шары, которые указывают на то, что будущая мама ждёт мальчика.

Александра была счастлива узнать, что у неё будет сын. Также она призналась, что её муж Андрей Дедов мечтал о сыне. Однако с именем ребёнка пара пока не определилась. По словам Морозовой, её мужу нравится имя Платон.

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