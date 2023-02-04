"Комок в горле. Я думал, что делаю что-то важное" — Анатолий Белый вспомнил, как работал в России

Российский актёр Анатолий Белый вспомнил о своей работе в России.

Напомним, актёр решил покинуть Россию после начала военной спецоперации в феврале прошлого года. В настоящее время Анатолий Белый проживает вместе со своей семьёй в Израиле. Также артист продолжает свою творческую деятельность за границей.

Как сообщает StarHit, недавно артист поделился планами на будущее, а также вспомнил, как работал в России. Он признался, что очень любит стихи и будет пытаться заниматься любимым делом за границей.

"Это действительно комок в горле… Было время, когда я наивно думал, что делаю что-то важное и нужное. Не помогло, не спасло. Но ведь если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Буду пытаться возродить этот проект на земле обетованной", — поделился Анатолий Белый.

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