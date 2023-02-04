"У меня вставные зубы и парики" — 75-летняя актриса Татьяна Васильева откровенно рассказала о своих комплексах

Известная российская актриса Татьяна Васильева откровенно рассказала о своих комплексах.

Как сообщает StarHit, 75-летняя артистка призналась, что у неё есть комплекс "я всем должна". Татьяна Васильева много выступает на сцене и гастролирует со спектаклями, чтобы заработать на недвижимость своим внукам.

По словам актрисы, её ежемесячный доход составляет около 3 миллионов рублей. Чтобы поддерживать заработок на данном уровне ей приходится чем-то жертвовать, чтобы всё успевать. Например, Татьяна Васильева предпочитает стричься очень коротко и носить парики, чтобы не тратить время на уход за волосами. Однако это совершенно не мешает артистке быть счастливой и получать удовольствие от жизни.

"У меня вставные зубы, парики, потому что я лысая. Но разве может быть актриса счастливее меня? Это какое-то несоответствие. Так не бывает! Я поговорила с собой на эту тему, и мне стало легче", — призналась Васильева.

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