Бывшая жена футболиста Павла Мамаева снова подала на него в суд

Бывшая жена известного российского футболиста Павла Мамаева Алана вновь подала на спортсмена в суд.

Как сообщает "МК", бывшая жена обратилась сразу с двумя исками в Троицкий и Хамовнический суды. В этот раз Алана Мамаева пытается отсудить недвижимость, которая де-факто принадлежит матери Павла Мамаева, а также оспорить брачный договор.

Футболист и его адвокат Евгения Векина убеждены, что подобные действия бывшей супруги являются пиар-акциями. Представитель Павла Мамаева в суде отмечает, что отсудить апартаменты у его матери Ольги Юрьевны не получится, так как женщина получила их в наследство от мужа, обеспеченного предпринимателя. Однако запретить обращаться в суд Алане никто не может, отмечает Векина.

Что касается оспаривания условий брачного договора, то здесь экс-супруга футболиста ссылается на тот факт, что на момент его заключения она была недееспособной. Мамева заявляет, что тогда она не отдавала себе отчёт в действиях, поскольку была в положении и принимала лекарства.

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