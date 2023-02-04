Олег Газманов высказался о готовности отправиться на СВО с оружием в руках

Певец Олег Газманов заявил, что пойдёт защищать Россию с оружием в руках, если это понадобится Родине.

Народный артист России активно поддерживает проведение спецоперации на Украине. Он считает, что своим творчеством приносит пользу обществу.

"Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни", — выразил свою позицию Газманов в телевизионной передаче "Жизнь и судьба".

Музыкант уверен, что в Латвии, Литве и Эстонии люди с радостью бы пришли на его концерт, но запрет на его визиты в эти страны наложило "марионеточное правительство".

Он рассказал, что за рубежом у него арестовали недвижимость, однако он, несмотря ни на что, продолжит поддерживать дух военнослужащих своими песнями.

Ранее Газманов рассказал об инциденте в Дубае, когда его пытались заставить поддержать Украину.

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