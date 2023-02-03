Анастасия Волочкова не станет кодироваться после «пьяного» интервью с Алёной Жигаловой

Балерина Анастасия Волочкова завила, что не станет кодироваться после "пьяного" интервью с Алёной Жигаловой.

Уже несколько дней в СМИ и соцсетях обсуждают скандальное интервью Анастасии Волочковой, которое она дала журналистке и блогеру Алёне Жигаловой. Во время беседы блогер и знаменитая гостья пили шампанское, после чего Волочкова заметно опьянела и начала вести себя довольно развязно.

Позже знаменитость призвала не воспринимать это интервью всерьёз, поскольку беседа выстраивалась в форме игры, а своё поведение она объяснила сильной усталостью. Также балерина подчеркнула, что зависимости от алкоголя у неё нет.

Telegram-каналу SHOT Анастасия Волочкова призналась, что во время интервью она отвечала "открыто, честно и по-настоящему". А всем советчикам балерина пожелала "идти лесом и заниматься своей жизнью".

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