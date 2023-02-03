Тарзан после получения повестки в период частичной мобилизации отправился в военкомат

Муж Наташи Королёвой Тарзан получал повестку во время частичной мобилизации. Данный факт подтвердил и прокомментировал бывший сослуживец Сергея Глушко.

Мужчина отметил, что давно знаком с Тарзаном и он знает, что после получения повестки он отправился в военкомат. Но из-за возрастных ограничений танцора не взяли на фронт, хотя он был готов.

"Когда ему, как и многим, пришла повестка о мобилизации, он не помчался покупать билеты на самолёт в Турцию, чтобы пересидеть, нет! Первым делом пришёл в военкомат", — передаёт слова источника сообщество ВКонтакте "А теперь внимание!".

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