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Собчак об отмене концертов в России Инстасамки: не сменит Дубай на Донбасс

Шоу-бизнес

Ксения Собчак заступилась за блогера Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка. У звезды интернета отменили концерты в России, хотя она не высказывалась о СВО.

Собчак об отмене концертов в России Инстасамки: не сменит Дубай на Донбасс

Журналистка рассказала, что творчество блогера не понравилось главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

"Кейс Инстасамки, на самом деле, доказывает, что институт пост-извинений, пост-раскаяния, пост-исправления не работает. О чем она пела? Об ЛГБТ? Нет. О в….*? Нет. Об иноагентах? Нет. О Путине? Нет", — написала Собчак в своём микроблоге.

Журналистка отметила, что Зотеева пела про "пятые точки", пуси, тачки, гетеро секс, караты, бабки, импланты.

Ксения отметила, что Инстасамка поспешила исключить нецензурную брань из своих концертов и даже рассказала о том, что уважает семейные ценности, так как вышла замуж.

Это, однако, не помогло популярному блогеру.

"В Пятигорске концерт отменили, в Курске концерт отменили", — сообщила Собчак.

Журналистка сомневается в том, что Зотеева сменит Дубай на Донбасс, так как певица любит отдыхать с друзьями за границей.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе лишился рекламных контрактов в России.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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