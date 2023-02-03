Актриса Чередняк рассказала, что на съемках "Чебурашки" ходила в костюме на коленях

Во время съёмок фильма "Чебурашка" актриса Екатерина Чередняк передвигалась в кадре на коленях из-за особенного костюма главного героя. Об этом исполнительница главной роли рассказала в документальной ленте о российском блокбастере, пишет «Газета.Ru».

Так как у Чебурашки маленькие ножки, приходилось ходить на коленях в его костюме, заметила актриса. Она также поблагодарила костюмеров, за то что сшили ей наколенники.

Издание сообщает, что семейную комедию "Чебурашка" стали показывать в кинотеатрах с 1 января, за месяц она побила все рекорды кассовых сборов за всю историю отечественного кино.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.